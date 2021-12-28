環保署28日進行國道1號甲線計畫環評，由於近年來桃園機場客貨運成長快速，未來桃園航空城帶來大量人潮進駐，需要新道路支撐聯外道路，預估建設經費455.7億元。不過環評委員認為，由於開發路線對於環境影響大，要求高公局補足相關可行性報告內容，要求最晚在2022年3月底前補足後擇期再審。

高速公路局表示，目前桃園國際機場、貨運園區及自由貿易港區對外聯繫道路主要依賴國道2號、台4線及市道108線，各級道路由於可改善程度有限、需求又不斷增加，導致交通服務水準日趨惡化。

將國道1號及台61線快速公路相銜接建構更完備之區域路網，創造桃園航空城及其周邊地區成為高發展潛力地區。因應桃園國際機場未來拓建第三跑道及第三航廈後衍生旅運需求，提供新高快速公路路廊，分擔國道2號車流，提高區域高快速公路服務水準。

經過閉門會議討論，要求開發單位針對施工車輛及運土車輛最常行經路線，評估使用混凝土及瀝青混凝土鋪面之可行性；補充隔音牆改為太陽能板具體規劃分析。