回顧2021年不只疫情延燒全球，中外名人夫妻接二連三離異也震驚許多粉絲，社會大眾習慣將名人之間的婚姻內幕當作茶餘飯後的八卦娛樂，但名人私底下面對婚姻及感情問題時，跟一般民眾一樣糾結困擾，甚至要面對更多更龐大複雜的壓力。面對離婚、面對外在及內心的壓力與糾結，何妤玟認為「這件事」最重要。

躲起來不難，「面對」才是真正的課題

何妤玟新書談離婚。（源鑛娛樂提供）

去年2020年宣布離婚的何妤玟，自己在離婚前後也經歷了一場撕心裂肺的痛苦，在新書《不完美關係，與更好的我自己》中提到，她一邊用時間慢慢淡化內在的傷痛，一邊通過自己的努力，從閱讀心理學、到長期的心理諮商，了解自己原生家庭的影響。為了保有心靈的安定，她用旅行、瑜伽和靜心安定身心；為了讓孩子快樂長大，她主動與前夫溝通和努力，走出離異的衝突，成為一對能協助彼此的友善父母。經過了無數努力後發現：離婚不難，但要坦然地面對自己與真實，才難！

能白頭到老的婚姻是許多人嚮往的人生目標，大部分人都期待擁有一段完美長久的關係，何妤玟在新書中表示「完美的關係並不存在，當童話裡的公主遇到王子之後，還是必須面對所有關係中的衝突與爭執！」

人最終能改變的，只有自己

自己經歷了八年的婚姻後離婚，也看了太多演藝圈名人的感情世界，何妤玟認為面對感情關係，不論是國際巨星還是家管婦女，每一個人在感情中都害怕自己會成為那個「不被在意的人」，但如果只是為了博取對方的愛或是維持住關係背離了真實的自己，那你只會越來越不開心，越活越不真實而已。當一個女人期待自己能夠成為一名好媳婦，好妻子，好媽媽的時候，她們有沒有可能正逐漸失去自己的聲音？當她們察覺在婚姻中漸漸失去自己的形狀，卻又跟另一半彷彿漸行漸遠時，心理的落寞與沮喪如何面對。「我們最終能改變的只有自己。而幸福，在你能真正接納並喜愛自己時，就會源源不絕的向你湧來。」

走過離婚後，何妤玟認為有許多女性在關係中也正在走她走過的路。覺得分開很難，面對真實的自己更難，得獨自面對那撕心裂肺的傷痛怒吼哭泣。何妤玟於12/28發表新書《不完美關係，與更好的我自己》，書中與讀者們分享了面對關係結束時可以尋求哪些資源、需要做哪些準備、怎麼面對孤單、調整自己的心情，如何為自己搭建情感上的保護網。提供給「想在婚姻與自我中找到平衡」、「想繼續期待愛情」的讀者們，與傷道別，與真實相遇，再一次勇敢的療癒練習。