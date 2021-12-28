2021全球經濟成長率為5.6%，相較2020的-3.4%展現大幅成長，群益期(6024)董事長李文柱表示，主管機關積極開放新種業務，對期貨商是大利多，公司期貨桿槓業績從2020年開放黃金原油CFD交易，近一年業績上升77%，累計開戶數已超過1萬人。他說，目前群益美股CFD共有78檔美股標的與13檔ETF，產業涵蓋近期市場火熱議題，包括元宇宙、5G、電動車、半導體與綠能相關概念股，也有民生與生技相關耳熟能詳的上市大型企業，投資人可以藉由交易群益美股CFD來參與美股漲跌。

李文柱指出，全球交易正火熱，搶先搭上這股投資熱潮，成為台灣首家推出國外個股、國外指數及白銀差價契約(CFD)的期貨商。自9月14日開放新商品交易至今，交易量逐月倍數成長，其中美股CFD更是投資人選擇交易美股的新利器。

群益期貨首席經濟學家范振鴻副總表示，即將進入2022之際，投資人將面臨變數更多的2022年。FED為了避免轉為結構性通膨，對升息態度轉為強硬，除了加速縮減購債，還可能在明年升息3次並縮減資產負債表，美國經濟及企業獲利進入成長趨緩的同時，面臨市場流動性減緩的環境，美股會是偏向區間震盪的一年。

范振鴻說，美股的長期歷史證明，科技股因為高成長特性，在升息循環中最受投資人青睞，表現最佳；在緊縮貨幣政策以及通膨的大方向中，勢必會出現資金逃離債市的壓力，債市也會面臨不小的波動。而omicron變種病毒近期快速在全球擴散，也對2022上半年全球經濟產生壓力，不利原物料價格走勢。2022的全球投資的焦點會是因美國緊縮貨幣政策，而有明顯趨勢的大型科技股、匯率及債券市場。

群益期指出，美股CFD具有四大特性：一、具有槓桿，美股及ETF最高10倍槓桿，指數最高20倍槓桿；二、雙向交易，可以先買後賣，也可以先賣後買；三、無到期日限制，可以長期持有，交易掛單亦可長期有效；四、契約規格微小，美股最小交易單位1股、美指最小交易單位0.1手；手續費亦只需複委託2折，低成本、低資金的特性備受年輕人及小資族青睞。