隔夜華爾街股市創高，市場生信心。歐股在周二早市上攻到近5周高點。然而市場仍擔憂聖誕假期的疫情發展，法國收緊社交管制措施，西班牙和英國的確診人數也創新高。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.66點或0.34%，為487.15點。歐股在周一收漲0.6%，來到近一個月高點。

防禦性股票包括醫療保健股、工業股領漲；幾乎所有的板塊都呈現上漲。

西班牙周一確診人數為每10萬人口中就有1000人確診。英國宣布在年底前不會有新的管制措施。法國政府宣布從周一開始連三周收緊防疫措施，但除夕夜不會實施宵禁。法國CAC指數暫時漲0.2%。

Clariant和巴斯夫(BASF)分上漲0.3%。瑞士專業化學材料製造商Clariant表示，將以6000萬美元購買德國巴斯夫在美國的資產，協助其發展永續業務。

義大利電信小漲0.3%。義大利數位部表示，將利用義大利電信提出的提議，作為未來啟動全國雲端計畫招標工作的藍圖。