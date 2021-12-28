女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》女主角沈佳宜，清純可人形象讓她成為萬千少男的女神，在2016年和大陸男星陳曉結婚，婚後生下一個寶貝兒子，升格幸福人妻人母；陳妍希婚後卻屢屢被質疑體態和顏值崩壞變大媽，日前曬出和5歲兒同框照，38歲膚況嫩出水，直接打臉各種酸民。

38歲陳妍希當年以「沈佳宜」爆紅後，被影迷冠上「國民女神」、「氣質女神」等封號，但清純又稍微嬰兒肥的童顏，卻害她主演古裝電視劇《神鵰俠侶》時，被嘲笑是「最腫小龍女」；加上結婚生子後也常被拍到崩壞照，被質疑顏值不如當年。

陳妍希38歲顏值還是美得冒泡，膚況更和5歲兒子一樣嫩。(圖/ 摘自陳妍希微博)

不過，日前陳妍希在微博分享替兒子5歲生日創作的歌曲〈小星星〉，表示「這首歌，送給我的寶貝，願它能溫暖你的一生，盼你在黑暗處，總能看到光。You are my star, my only star。生日快樂，我會永遠永遠的愛你」；而陳妍希也附上和5歲兒的甜蜜合照，母子倆閉著眼睛以側面入鏡。

照片中陳妍希雖然是素顏，但膚況好得幾乎和她的5歲兒子一樣嫩，看起來吹彈可破更白得發光，完全不像酸民譏笑的大媽模樣，讓粉絲看了忍不住讚嘆，「這皮膚太好了吧」、「照片充滿愛、歌曲也充滿愛啊」、「希望你們一家三口永遠這麼幸福啊」、「太溫柔了，妍希女神啊」。