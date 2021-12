女星陳妍希以電影《那些年,我們一起追的女孩》女主角沈佳宜,清純可人形象讓她成為萬千少男的女神,在2016年和大陸男星陳曉結婚,婚後生下一個寶貝兒子,升格幸福人妻人母;陳妍希婚後卻屢屢被質疑體態和顏值崩壞變大媽,日前曬出和5歲兒同框照,38歲膚況嫩出水,直接打臉各種酸民。

38歲陳妍希當年以「沈佳宜」爆紅後,被影迷冠上「國民女神」、「氣質女神」等封號,但清純又稍微嬰兒肥的童顏,卻害她主演古裝電視劇《神鵰俠侶》時,被嘲笑是「最腫小龍女」;加上結婚生子後也常被拍到崩壞照,被質疑顏值不如當年。

陳妍希38歲顏值還是美得冒泡,膚況更和5歲兒子一樣嫩。(圖/ 摘自陳妍希微博)

不過,日前陳妍希在微博分享替兒子5歲生日創作的歌曲〈小星星〉,表示「這首歌,送給我的寶貝,願它能溫暖你的一生,盼你在黑暗處,總能看到光。You are my star, my only star。生日快樂,我會永遠永遠的愛你」;而陳妍希也附上和5歲兒的甜蜜合照,母子倆閉著眼睛以側面入鏡。

照片中陳妍希雖然是素顏,但膚況好得幾乎和她的5歲兒子一樣嫩,看起來吹彈可破更白得發光,完全不像酸民譏笑的大媽模樣,讓粉絲看了忍不住讚嘆,「這皮膚太好了吧」、「照片充滿愛、歌曲也充滿愛啊」、「希望你們一家三口永遠這麼幸福啊」、「太溫柔了,妍希女神啊」。