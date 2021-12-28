運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，明天12月29日是最佳求子的麒麟日。就民俗上來說，嫁娶和擇日有兩個吉星的日子，一個是「麒麟日」，一個則是「鳳凰日」。據說「麒麟日」是專門壓制各種「白虎神」的日子；而「鳳凰日」是專門壓制各種「朱雀神」的日子，即能確保在嫁娶的日子可以大吉大利。

▍麒麟日的求子秘法

12月29日「麒麟日」吉時在5:00～7:00，11:00～15:00。把六顆桂圓放在紅包袋中，最好是帶殼的，放入紅包袋時，一心觀想註生娘娘，許下想要生寶寶的願望，在紅包上寫下「請註生娘娘庇佑，求得好孕」，於吉時放到夫妻臥室的床下，左右側不限定，沒有床底可以放在床頭櫃或兩人枕頭中間，記得將夫妻姓名也寫上，如此可以催旺床母孕神。因為紅包帶喜氣，龍眼象徵生龍子，誠心請註生娘娘幫助，註生娘娘很慈悲，會保佑夫妻早日得子

。

▍麒麟日的喜慶方位能催旺子嗣

另外，也可在2021年的喜慶方位「東北方」擺上鮮花或是佩戴花生項鍊、石榴石水晶，這都可直接催旺子嗣運。一般人想要改運、轉運，則可以在家宅或自己房間的喜慶位擺放紫、紅等色的飾物來催旺，以接九紫吉氣。要是你談戀愛已久，但婚期未定，可以在流年喜慶方置放四盆植物及九枝紅花，想要孩子或想升職加薪，亦可以催旺此方位。2022年即將到來，2022年的喜慶位在「正南方」，可在此方位放置上述催旺運勢的物品。

▍懷孕期間寶玉造命法

另外正在懷孕、想要順產的準媽媽，可在懷孕期間佩戴平安扣，等到寶寶順利生產之後，在小孩出生3的倍數天，像是第3天、第9天丶第30天，送小孩一個翡翠平安扣，這就是「寶玉開運法」，希望小孩面容姣好如玉、膽大如石、健康如石。

12/29是麒麟日，想要小孩的人，適合在這天祈願生子，若想轉運，平時可多說好話、做好事、心存善念，為自己累積福氣，如此可達到趨吉避凶效果。也可以利用接下來2022年1月的吉日，祭祀神佛菩薩，為你除厄降福。

1月3日：初一祈福，這天適合祈福、轉運、保平安、求財。

1月3日：鳳凰日，這天適合求子、求孕、求桃花。

1月11日：天赦日，這天適合求平安、化解因果業障、轉運。

1月17日：農曆十五，這天適合祈福、轉運、保平安。

1月26日：謝神送神，這天適合酬謝神佛勞苦、祈求來年平安順利。

1月26日：麒麟日，這天適合求子丶求孕、改運、祈福。

1月31日：除夕，這天適合轉運、開運、祈福、求財。

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