美國官員在北京冬奧會期間，申請赴中簽證，白宮國家安全委員會發言人指，美方不參加北京冬奧的立場不變，任何簽證申請都是讓有關人員在當地工作的標準做法，不是參加奧運會的官方或外交代表。

在北京，中國外交部發言人趙立堅今表示，美方一方面聲稱「不會有任何外交或官方代表」，一方面又為來自國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，說辭令人費解。無論美方如何解釋，事實就擺在那裡，再次敦促美方踐行奧林匹克精神，不將體育運動政治化，停止任何干擾北京冬奧會的錯誤言行。