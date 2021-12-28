你對哪位政治人物最有好感？《遠見》雜誌今（28）日公布最新民調顯示，在政治議題方面，在問及對台灣幾位「政治明星」的好感度分數中，六位政治人物排名依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文為5.57分，柯文哲為5.24分，朱立倫以4.64分排名最後。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

遠見雜誌今公布在2021年底進行的「全台民心大調查」，並指出公投淪政黨對決全面下滑，調查時間為2021年11月25日至12月9日，時間正好是四大公投的前夕因此這份民調正好將民眾被「顯性化」後的政治好惡，全然表述而出。六位政治人物排名依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文為5.57分，柯文哲為5.24分，朱立倫以4.64分排名最後。

與2021年2月相比，這幾位政治人物不分藍綠白全都下降，減分最少的是賴清德及柯文哲的0.45分，其次是侯友宜減少了0.47分，蔡英文0.76分、鄭文燦1.04分、朱立倫1.13分。

調查指出，其中，以朱立倫、鄭文燦和蔡英文下降最多，這也足以反映四大公投宣傳期間，兩大政黨不斷催促選民出面投票，形成藍綠對決，導致中間選民對兩大政黨的主要政治人物感受厭惡。此外，這次四大公投投票率僅41%左右的主因，顯見激化對決後的藍綠，誰也無法拉攏中間選民、誰也占不到便宜，也突顯了台灣選民已趨於理性，不易被政黨操弄。