即使疫情干擾及打炒房政策陸續加碼，建商推案信心不動如山，據591新建案統計，今年全台推案在第四季單季繳出5千億的案量強勢助攻下，全年推案量總銷逆勢攻頂1.7兆元，創下2014年以來七年新高、年增率1.8％。

據591新建案統計，受到疫情影響，今年上半年各季推案量僅約在3500億至3700億左右，不過第三季疫情趨緩、建案遞延推出下，爆出4500億的大量，第四季房市買盤不墜，單季案量更衝至逾5100億元，總計下半年比上半年推案量高出34％。

雖然今年全台推案個案數1562個、戶數約10.7萬戶，均較去年略為縮水，不過在房價狂飆下，帶動全台房市推案金額創七年高峰。591新建案指出，今年前有疫情、缺工缺料干擾，後有打炒房政策和預期升息等因素干擾，不過熱錢湧入房市、通膨壓力下對房產保值預期心理，加上疫後遞延買盤出籠，使建商推案信心高漲。

七都推案量以台中成長15％、台南成長11％、桃園成長7％較明顯，雙北、新竹推案量變化不大，近來投資議題旺的高雄，不少建商採取先建後售的策略，或乾脆封盤、轉為觀望，導致量縮24％，為全台推案量縮較明顯的縣市。

以個別行政區來看，台北市松山區因危老及都更推案爆發、高雄市鼓山區則有百億指標案「美術1号院」進場，各自有逾六倍、五倍的成長，在各行政區中成長最為顯著。

台中在市區北屯、西屯銷況火熱，搭配「海線三雄」沙鹿、梧棲、清水等親民區遍地開花，不只推案量3300億、年增15％，成長顯著，也有全台最多的327個建案推出。台南房市受南科台積電擴廠鼓舞，周邊永康、善化等區聲勢未減，位於安南區的重劃區亦推案大增，今年推案量超過1100億元。桃園市則在桃園區與中壢區兩大主力區塊各有716、663億、合計貢獻全桃園市近一半案量的推動下，也有逾2800億的案量釋出。