全面追緝、擴大規範。為落實政府「健全房地產市場方案」，金管會28日宣布，已發函要求金控公司及銀行督導其轉投資的融資租賃子公司或孫公司，共13家公司要遵循中央銀行的選擇性信用管制措施，若有不符合規定者，限二個月內改善。

銀行局副局長童政彰表示，發函後各金控與銀行要督導其轉投資的租賃子或孫公司改善，並要在2022年2月28日前完成訂定相關內部作業規範，並加強查 ，查核結果報董事會，對銀行或金控專案金檢時亦會查看。

內政部建置的不動產資訊平台統計，2021年第二季土建融餘額是2兆4551億元，房貸是8兆8489億元，而38家有加入租賃公會的租賃公司，其免保證商業本票餘額4146億元，約占不動產授信3.67％。

而金控與銀行轉投資13家租賃子或孫公司承作的免保證商業本票442億元，約占整體不動產授信的0.39％，要遵照央行選擇性信用管制的貸款成數。

童政彰表示，這是金管會主動檢視且要求，這些租賃公司是金控或銀行轉投資，難免用到金融資源，這次擴大管制，是避免監理上有漏洞。