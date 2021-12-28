虎尾鎮衛生所的C級巷弄長照站今（28日）開張，是雲林縣20鄉鎮市衛生所第一個開辦的C級巷弄長照站，縣長張麗善期許擴展至每一個衛生所，讓社區長輩們能把衛生所當作好厝邊，任何大小事都可透過照顧管理專員的服務與轉介，生活得更有尊嚴。

截至今年11月底，雲林縣已成立171個社區及醫事C級巷弄長照站，虎尾鎮衛生所是全縣20鄉鎮市「衛生所」第一個開辦，縣長張麗善、縣議員蔡明水、黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、衛生局長曾春美等人28日共同揭牌啟用。

虎尾鎮衛生所2017年爭取中央前瞻建設經費修繕，建構高齡友善環境，2020年完成硬體空間改善及補強工程，設置無障礙設施，除提供長輩關懷訪視、電話問安諮詢、轉介服務外，還有共餐服務、預防失能失智、社會參與等課程。

縣長張麗善表示，雲林縣老年人口比率高達19.7％，有感於許多鄉親都在外地打拚，縣府去年率全國之先成立「長期照護科」，今天進一步在虎尾鎮衛生所開設C級巷弄長照站，就是希望社區長照服務擴展至20鄉鎮市衛生所。

衛生局長曾春美指出，衛生所是最基層的醫療服務單位，因應雲林縣人口老化趨勢，張麗善縣長希望以衛生所為據點，除原有的健康促進業務外，即刻起也要把延緩失能失智的服務帶進衛生所，設計多元課程，讓活躍老化的理念在雲林落實。

曾春美說，未來20鄉鎮市衛生所都會轉型，將開設2個A據點、2個B據點、16個C據點，方便社區民眾獲得便長照服務及諮詢，虎尾鎮衛生所C級巷弄長照站啟用是一個起點。