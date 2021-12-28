台中市環保局長陳宏益強調，去年一整年空氣品質是歷史最好，PM2.5是15.4微克已接近國家標準，盧秀燕上任至今平均16.6微克，較2015年至2018年是21.4微克，空氣品質已進步超過20％。（盧金足攝）

民進黨台中市議員周永鴻28日在議會三讀議案第二讀會質疑市府四年編列空氣汙染防制基金24.43億，比前市長林佳龍執政四年多花1.4億元，空品改善倒退，連兩年編列破百萬出國考察預算，批評「假考察真旅遊」。環保局表示，預計前往日本考察生質能再利用發電廠等再生能源設備，擴大國際社會互相觀摩學習。

周永鴻指出，台中市今年1到9月平均PM2.5濃度每立方公尺17.1微克，相較去年1到9月平均15.6微克增加；今年第三季平均PM2.5濃度每立方公尺11.5微克，也比去年第三季平均10.9微克增加。

周永鴻批評環保局今年和明年編列破百萬預算赴國外考察，環保局原本今年用環保基金編列161萬8千元，要讓里長去丹麥考察，因疫情無法成行，明年又編列120萬到要讓台中市空汙委員和技術諮詢小組委員去日本，但出國考察的人數、參訪機構和場域和預計目標都不清楚，質疑每年參訪國家和考察目的都不同，還是每年想玩的地方不同？

周永鴻要求，目的不明又花大錢的考察預算，應該刪除。

環保局長陳宏益表示，自盧秀燕上任後，即成立跨局處空氣品質改善委員會，每季定期召開會議，由盧秀燕親自主持致力改善空品。

去年一整年空氣品質是歷史最好，PM2.5是15.4微克接近國家標準，盧秀燕上任至今平均是16.6微克，較2015年至2018年是21.4微克，空氣品質已進步超過20％，顯見市府的空品改善策略「先公後私、先大後小」，鎖定中火嚴管燃煤汙染，明顯奏效，且帶動全國碳排減量、固定汙染源大幅減少。

環保局指出，為持續改善空品，學習國外城市精進作為，明年於環境保護基金的空氣汙染防制計畫中編列120萬元，預計前往日本考察生質能再利用發電廠、製造廠、低碳及再生能源設備，港口空汙改善作為，並建立城市間低碳永續交流機制，以及引進日本最新技術，持續擴大和國際社會互相觀摩學習。