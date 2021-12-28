占地9公頃多的嘉義市建國二村基地，近8年來辦理3次辦理都市更新開發標售都流標，嘉義市政府28日宣布改為辦理「市地重劃」，已經內政部審議通過及核定，區內6.8公頃住宅用地幾乎都變更為商業用途。

嘉義市政府都市發展處表示，建國二村、復興新村共9.29公頃多的面積，確定辦理市地重劃，扣除公共建設用地，原本6.8公頃住宅區幾乎全部變更為商業區，而有7成以上是國防部的土地，國防部是未來配地的最大地主，市府則可取得10％的回饋土地。

市府都發處表示，這塊基地以「嘉義信義區」為規畫目標，辦理都更時推估地價1坪約27萬至30萬元，現在改辦市地重劃，變為商業區用地，土地價值更高，並規範國防部取得配地後，必須整體開發或1次性標售，可蓋住商混合大樓，地上1、2樓要作為商業用途。

市府地政處地用及重劃科表示，配地的前置行政程序會開始啟動，等公共建設施工約8成以上，即與地主商討配地事項，預計2023至2024年進行配地作業。

市府工務處長蘇文崎表示，建國二村、復興新村重劃區的公共建設委外工程採最有利標辦理，經費約2.8億元，已於本月24日上網公告招標，預計明年1月18日開資格標，工項有道路、水溝、人行道、共同管道（地下電纜線使用）、滯洪池、汙水下水道等設施。

這塊基地位緊鄰嘉義公園、嘉義市立棒球場、二二八紀念公園串連的綠帶軸線，周邊有新生路、啟明路、民族路、大雅路，交通便利，早期是空軍眷村，眷村住戶搬遷至經國新城後，國防部8年來辦理3次都市更新開發標售都沒有廠商投標，嘉義市政府改推市地重劃，目前是委外停車場。