米可白慘被潑洗碗水覺得委屈。（台視提供）

米可白慘被潑洗碗水。（台視提供）

米可白慘被潑洗碗水。（台視提供）

米可白在台視、三立八點檔《一個屋簷下》上演下跪道歉又慘遭潑水戲碼，劇中她因父親汪建民酒駕肇逃找人頂罪，東窗事發後被迫退選。並代替父親向亡者家屬致歉，直接在麵攤淚崩下跪，最後還被洗碗水潑了一身濕。米可白認為，她代替父親向被害人家屬道歉，雖然被當成出氣筒羞辱，但也都概括承受，「心裡會有點委屈，但因為劇中角色的父親做錯事，子女出來負責也是應該的事情。」

由於米可白「恐水」，之前拍落海戲時就克服心中極大恐懼才完成，對於這次的潑水戲心中恐懼感相較之下少了許多，米可白笑說：「極度怕水、我是旱鴨子，水只要到腰我就會很緊張，腳只要不是踩在地上，就算有游泳圈還是會很害怕。」

她劇中被人潑水，一開始導演表示不會潑太多次，但後來為了呈現鏡頭張力以及配合拍攝角度，前前後後共拍了7次，米可白苦笑表示：「正面、特寫、側面、後面、大遠景，各個角度都來了，最後水一過來都有點怕，拍到我內褲都濕了。」米可白就這樣維持濕身拍戲一整個下午，她透露當時是初秋天氣微涼，拍攝完畢坐在一旁休息時，整個人冷到腦筋都凍結，周孝安則是在一旁裝萌，企圖用可愛表情融化她，工作人員怕她著涼，也趕緊送上毛巾和熱咖啡讓她趕快回溫，超貼心。

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