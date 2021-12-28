台股今(28日)盤中、收盤指數雙雙寫新頁，三大法人同步買超，其中，外資買超215.55億元，大買晶圓雙雄與金融股，而推升大盤指數締新猷的台積電、國泰金也同獲外資投信同買，其中，外資買超台積電達1萬9355張。

在電子股領軍，航運與金融股攜手揚帆，台股盤中再創18197.36點新高，終場也收在接近高點的18196.81點，刷新收盤新高紀錄，上漲147.87點，成交值2592億元，三大法人更是聯手買超台股239.12億元，其中，外資及陸資買超215.55億元，自營商買超17.27億元，投信買超6.3億元。

已連續6個交易日買超台股的外資今買超第1名為聯電，共買超3萬0978張，買超第2名為開發金，共買超2萬0168張，買超第3名為台積電，第4名為國泰金，共買超1萬7766張，其中，開發金、台積電、國泰金同樣是投信買超前10名個股，尤其台積電收盤上漲9元，收在615元，漲幅1.49%，貢獻大盤指數約75點，國泰金收在62.3元，漲幅1.63%，貢獻指數約4點，都是推升指數創新高的重要功臣。

外資買超第5至第10名依序為元大台灣50(0050)、新光金、和鑫、中信金、合庫金以及長榮。

至於外資賣超前10大個股則為友達、中環、華航、威健、大同、飛宏、誠美材、彩晶、建漢以及新美齊。