逐洞賽｜證券分析師林鈺凱

證券分析師林鈺凱表示，觀察台股加權指數2021年全年走勢，大盤在1月是今年最低點、12月是今年最高點，照理而言，今年投資人應是「從年頭賺到年尾」，並風光迎接2022年才對。不過，許多投資人都出現了「上半年賺的錢，都在下半年回吐」的情況。

台股去年一路大漲，全年大盤累計漲幅逾七成，但這個過程中，許多散戶是完全沒有參與到的，成交量僅約2千億元左右，就是最好證明。回過台股上半年，在疫情對各國的影響逐漸趨緩，投資人也開始躍躍欲試，因此今年上半年成交量較去年近乎翻倍成長，多維持於4千億以上的高檔，甚至一度創下歷史最大量7800億元，種種現象均在今年上半年發生。

此外，上半年原物料價格暴漲，傳產股大爆發，台泥、台玻甚至中鋼都大漲，航運股更是迎來史上最誇張的多頭，造成市場全民股神運動。

不過，究竟為何今年許多投資人會從賺錢變成賠錢，主要就是因為失去了戒心。當7月航運股開始崩盤之際，散戶的世界也就跟著「天崩地裂」，上半年如有神助的傳產大軍瞬間瓦解。但仔細思考，其實行情並沒有不好，只是操作難度提升而已，但這也就導致大批散戶失去信心，台股下半年成交量一去不復返，就是最佳佐證。

個股方面，本周納入投資組合的立凱-KY，股價經整理過後再度攻高，28日亮燈漲停，股價連四紅。