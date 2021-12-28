摩爾投顧分析師張志誠表示，根據萬事達卡調查指出，美國今年年終假期零售額成長8.5％，創17年來最強勁成長，激勵美股三大指數27日全面收漲。台股28日雖因外資假期量能收斂，但在台積電、聯發科等半導體族群吸引多頭目光下，盤中仍一度衝高至18197點，改寫新高紀錄。

全球疫情持續升溫，通膨壓力居高不下，美國聯準會明年邁開升息腳步也大勢底定，在多項利空影響下，台股卻能一舉攻克萬八大關實屬難得，也為新的一年帶來好兆頭，惟股市處在歷史高檔，短線獲利調節賣壓難免，回檔風險仍應留意。

操作方面，挑選技術線型落底轉強的個股，設好停損停利位置，以快進快出方式操作。選股上，國際半導體展28日登場，市場聚焦在第三代半導體、先進製程及綠色製造、異質晶片整合等議題，相關產業鏈可擇優布局。

至於本周納入投資組合的所羅門，具備元宇宙題材，但股價尚未表態，11月營收為3.71億元，年增9.13％。