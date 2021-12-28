目前在水試所東部中心擔任博士後研究員的林憲忠，在台東成功商業水產職業學校求學時就很皮，會「誤用」熱水清洗白蝦，結果就是蝦子全都進了肚子裡，因工作期間有感自己的不足，考取台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系博士班， 花了8年取得博士學位，成功商水校長邱申寶琪特地頒發傑出校友。

35歲的林憲忠，出生於成功鎮，東海岸線跟成功漁港從小就是他的遊樂場，因為真的很皮，在成功商水求學期間只要一進入養殖場，都要特別盯著，夏天白蝦收成，他總是很多「不小心」就跌入池子玩水，還誤用熱水清洗白蝦，燙熟的蝦子當然就不小心跑進肚子裡。

商水畢業後，林憲忠進入高雄科技大學漁業生產與管理系，他發現高中學到的技能都能派上用場，也從中發現自己的天賦與熱情，大學畢業後留在原校攻讀研究所，取得碩士學位後返鄉並至東部中心從事大洋性魚類標識放流工作。

在工作期間，林憲忠深感自己不足，決定繼續進修，考取台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系博士班，也暫時離開工作崗位，再度成為專職學生。

林憲忠取得博士學位的過程困難重重，他說，因為做的是高經濟魚類資源標識放流研究，面對浩瀚海洋，有許多非人為可掌控的因素，撰寫論文過程中，常常遇到瓶頸，一度想放棄，花了8年時間終於完成學業。

林憲忠獲母校成功商水頒發傑出校友，校長邱申寶琪說，學校的課程重視實作教育，期望讓每位孩子能「學會做人、學會做事以及學會如何學習」，憲忠是最佳典範。