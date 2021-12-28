南投好食民宿授證，觀光產業界領袖齊聚一堂。（曾喜鵬提供／廖志晃南投傳真）

觀光處長陳志賢（左），頒獎給南投縣民宿觀光協會理事長魏振宇。（曾喜鵬提供／廖志晃南投傳真）

暨大副教授曾喜鵬（右），簡介好食民宿遴選成果。（曾喜鵬提供／廖志晃南投傳真）

南投縣是觀光首都，縣府輔導觀光產業與在地農產結合，連續6年推動「好食民宿」認證標章，已有65家民宿獲得認證；28日在日月潭馥麗大飯店舉辦授證典禮，觀光處長陳志賢期許產業合作，提升「南投好食旅宿」品牌知名度，行銷國際。

縣府推動「好食民宿」認證計畫，今年新增15家業者通過遴選，目前，南投好食民宿65家，分別是埔里鎮17家、仁愛鄉16家、魚池鄉14家、鹿谷鄉9家、集集鎮5家、竹山鎮3家、水里1家。

授證典禮由負責南投好食推動專案的暨大副教授曾喜鵬，簡介遴選成果；陳志賢則頒發合格證書與好食民宿標章，及南投民宿早餐TOP20的業者，向全國民眾推薦南投優質民宿與美食。

觀光產業界出席授證典禮踴躍，立委馬文君祕書聶博科、立委許淑華服務處主任賴聰耀、交通部觀光局旅宿組專員林秀芳、日月潭國家風景區管理處課長許文惠、南投縣民宿觀光協會理事長魏振宇、南投縣旅館公會理事長李吉田、台灣民宿協會理事長彭成裕、南投縣觀光產業聯盟協會榮譽理事長林志穎、中華民國民宿協會全國聯合會總會長張心盈等旅宿產業領袖都齊聚一堂。

為鼓勵更多好食民宿業者，使用南投優質在地農特產，製作創意餐食，現場還有品味南投農特產品的媒合會，12家小農及2組暨大學生創業團隊參展，與超過50家以上的民宿業者直接洽談，商機熱絡。

陳志賢表示，縣府今年初完成「2030南投觀光政策白皮書」，訂定創建國際觀光首都的4大目標，其中「產業優質化」希望透過「好食民宿」以及「安心旅宿」等計畫，協助觀光產業在後疫情時代持續升級，藉由好食民宿的概念與認證標準，朝「好食旅宿」方向前進，也誠摯邀請旅館及觀光旅館業者一起加入，共同為在地環境永續、創造附加價值努力。

陳志賢說，觀光、農業是南投縣的發展重點，透過好食民宿計畫有效建立農產通路，同時提高民宿產業附加價值。在疫後時代，縣府將持續行銷並輔導產業轉型，增加更多深度的體驗遊程，例如與休閒農業區合作的食材旅行等，創造更多元且更深度的遊程，吸引更多遊客，協助振興產業景氣，也持續創造觀光亮點，如九九峰遊憩園區、名間松柏嶺天空之星等，帶動人潮創造產值。