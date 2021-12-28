黃連煜全新專輯《滅人山》，是他最接近生存體驗的體會的作品。（貳樓音樂提供）

黃連煜今舉辦《滅人山》發片記者會，客傳會董事長陳邦畛（左起）、桑布伊、陳玠安站台。（貳樓音樂提供）

黃連煜與大兒子黃聖丰合影。（貳樓音樂提供）

黃連煜今（28日）舉辦新專輯《滅人山》發片記者會，桑布伊擔任嘉賓。黃連煜透露，這次邀請桑布伊合唱新歌〈滅人山〉，在錄音前喝了2小時開嗓，錄完又喝了3小時。被問到宋少卿酒駕被抓的新聞，兩人一致認為喝酒要找代駕，桑布伊說：「喝酒不開車、開車不喝酒，找代駕嘛，幾百塊錢而已，那個（酒駕）太不應該，這不是罰錢的問題，是保護自己也是保護別人。」

黃連煜自認是好酒之人，每天都會小酌，但自己會拿捏分寸，桑布伊則認為，「為什麼而喝比較重要」，像是兩人錄完新歌就喝酒慶祝作品完成，「酒是一個好的東西，可以讓人昇華到變成仙，也可以讓人跑到地獄」。

談到合作淵源，黃連煜說，今年4月因苦惱新歌寫不出來，向老婆告假去蘭嶼尋找靈感，不料卻因為颱風被迫留在台東，而在台東巧遇桑布伊，兩人結下緣份。他邀請桑布伊演唱客語副歌，桑布伊直呼榮幸：「國高中就聽老師（黃連煜）的音樂，今天有機會參與，太感謝那天的天氣讓老師沒有去蘭嶼。」

另外，黃連煜在專輯中首次聯手2個兒子黃聖丰、黃聖球合作〈愛到你〉這首歌，黃連煜讓2個兒子盡情發揮，以雙吉他演奏為主，演唱聲音為輔，3人創作出一首純藍調歌曲，頗有傳承意味。

他大兒子黃聖丰是樂團吉他手，小兒子黃聖球現在念大一，以電影《誰先愛上他的》入圍金馬新人，參與《該死的阿修羅》演出明年初上映，他表示自己個性隨興，沒有想過兒子會成為星二代，未來發展「順走吧」。

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