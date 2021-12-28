台東縣東河鄉隆昌部落聚會所年久失修，台東縣府允諾改善。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉隆昌部落聚會所因年久失修，不僅屋頂鏽蝕嚴重，早年更將非當地部落的圖騰誤用於當地，台東縣長饒慶鈴與縣府團隊前往現勘並聽取部落需求，允諾將審核相關改善計畫後交由公所執行。隆昌部落主席陳威華盼能改善，給予部落良好的活動空間。

聚會所屋頂浪板有大小裂縫與鏽蝕孔洞，木製看台接縫處高低不平，使用安全堪慮。興建於2006年的隆昌聚會所是當地阿美族人辦理祭儀的重要場域，卻因長期年久失修，導致建築屋頂漏水、地板龜裂；當地居民賴春英說，「我們的聚會所常常會漏水，已經很久了，我們很希望能修繕」。

陳威華表示，除了屋頂逢雨必漏，地板龜裂，看台地板損壞外，其中牆面的人物與圖騰並非隆昌或東海岸阿美族服飾，「把花蓮的圖騰放在這裡，族人看了都認為相當突兀」，因此請縣府及鄉公所協助改善，同時也請縣府及中央能清查類似年代東海岸沿線興建的聚會所，希望能一併解決建照問題。

饒慶鈴提到，縣府積極推展部落空間的建置及文化保存，聚會所在部落扮演著生活教育、祭儀傳承及凝聚部落精神的重要空間，如同部落的心臟。今日現勘的隆昌聚會所近20年來未曾修繕，卻是部落族人使用頻率相當高的場所，因此特地瞭解族人的看法與改善訴求，希望修繕老舊設施後，可以提供部落更完善的活動空間。

縣府原民處長方銘總說明，針對隆昌聚會所年久失修問題，請東河鄉公所依現況需求提報經費需求計畫，縣府將協助改善，藉此提升族人生活休憩、傳統祭儀或慶典活動使用品質。