屏東縣政府結合縣內寺廟及慈善團體舉辦的「春節送暖歲末關懷活動」，在寒冬中為縣內低收入戶帶來滿滿溫暖，10年下來已經累積募集共1億1073萬6500元，讓民間愛心散播到每個需要角落。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，民間愛心源源不絕，但從公部門角度發現，一般都會區資源充足，不過無法觸及偏鄉與山區，讓部分更需要協助的家戶落得乏人問津；因此，縣府嘗試搭起平台、協助資源整合與分配，讓雨露均沾、人人都能受惠。

這場由縣府整合的春節送暖活動從2013年開辦至今，正式邁入第10個年頭，共計有510個單位次加入助人行列，從最初每戶500元紅包，隨著善款不斷湧進，明年每戶能收到1000元紅包，吳麗雪說，這筆善款看似金額不大，但已足夠讓一個家戶歡喜過新年。

除了由善團提供低收家戶紅包壓歲錢、物資外，縣府同時申請農糧署每戶10公斤白米，並由各鄉鎮市公所提供低收入戶名冊、場地等行政協助，形成資源整合，避免過去資源分配失衡，失去關懷弱勢美意。

2022年春節送暖歲末關懷活動，屏縣也結合58個慈善單位、宮廟、企業及個人，共提供紅包717萬9000元，及折合市值433萬6000元、共4336份民生物資。

吳麗雪感動表示，每個善團義舉著實溫暖著社會，其中有7個單位更是10年來從未缺席，感謝支持這場活動的慈善單位，將善心轉換成實際行動，她也邀請社會各界愛心資源，共同加入「春節送暖關懷活動」行列，為屏東縣低收入家戶注入更多資源與關懷。