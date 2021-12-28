台中市龍井區龍津里蚵寮百戶村民世代在地長居，近年遭溫姓地主分批控告返還占用土地，法官以村民未能提出占有土地的合法權源及事證，而判決「拆屋還地」。村民近百人今天下午到台中地院陳情，並下跪請求法官要給村民有機會繼續居住。

據了解，龍津里相關爭議土地，包括龍津段4筆土地，面積總計5700坪，分屬溫姓、劉姓及吳姓等地主，上百戶村民長期未取得土地所有權，僅有建物所有權。近年溫姓地主分批向法院訴請拆屋還地，村民組成「蚵寮自救會」多次陳情。

地政士林志仲代表抗議村民發言表示，當地村民大多自日據時代世代居住今超過百年，政府早年辦理土地總登記，地主及後代長期未對村民請求租金及要求歸還土地，近年分批控告要求返還土地，不懂法律訴訟的村民，面臨拆屋還地，希望司法能站在弱勢族群的立場，讓村民得以「依時效取得地上權 」。

早年龍津里蚵寮是海埔新生地。龍津里里長張坤雄表示，當年養蚵村民不懂得要去登記，並未被告知如何購地，就世世代代居住，地主未與村民溝通即分批訟訴，讓村民很害怕無處棲身，且不少村民根本沒能力購地。