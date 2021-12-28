中信銀爆有理專與客戶異常往來，受影響客戶數35人，所涉金額1.9億元，另外一起則是影響對象17人，所涉金額4,686萬元，總計受影響人數52人、所涉金額達2.3億元，金管會周二(28日)開罰1,400萬元。

金管會表示，該行南中壢分行前理專管員自107年1月至110年1月與客戶間異常資金往來，受影響客戶數35人，所涉金額1.9億元；石牌分行前理專葉員自108年5月至110年6月與客戶間異常資金往來，受影響對象17人，所涉金額4,686萬元。

金管會指出，查案關資金往來部分交易透過該行數個人頭帳戶進行資金移轉，該行對所衍生警示訊息未能審慎查核，異常交易檢核機制未臻完善，致未能即時發現案關異常交易行為，核有洗錢防制之存款帳戶或交易持續監控相關缺失。

金管會強調，該行辦理洗錢防制作業，有存款帳戶或交易持續監控相關缺失，核有未完善建立內部控制制度及未確實執行內部控制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項規定，爰依同法第129條第7款規定核處新臺幣(下同)1,400萬元罰鍰。