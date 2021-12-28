台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案明年1月9日登場，正反雙方無不奮力催票。住在中正區的前民進黨立委郭正亮指出，這場罷免案的熱度和前立委陳柏惟的罷免案相差很多，他分析了民調以及藍綠雙方基本盤後指出，目前看起來罷免過關的機率不高，除非是變成政黨對決。

郭正亮24日在政論節目《這！不是新聞》中表示，林昶佐和地方人物還有政黨 之間的關係本來就是好好壞壞，比如柯文哲2016年曾幫他站台，但後來柯P搞兩岸一家親，得罪時代力量，林昶佐就跟他分開。

郭正亮分析日前的一份罷免相關民調指出，一定會去投同意票的有22%，但這種民調結果背後，實際會去投的大概只有8成，所以實際上會出來投同意罷免的大概只有17%，但門檻要25%。同台的台北市議員鍾小平提醒，還有應該會投的，郭正亮則說，那個比例非常低。

郭正亮也說，四大公投在中正萬華投出來最高票的是公投綁大選，有5萬9千多票，和罷免門檻之間大概還差2千票左右，而四大公投是政黨對決，除非罷免變成是政黨對決。

郭正亮直言，「我剛好在中正區，我事實上是選民，我們完全沒有感受到，小平剛說那些，我家附近的人沒聽說過，這就是訊息傳達的問題」。這次公投到最後變成政黨對決，政黨對決的情況下，基本盤都會出來，國民黨在中正萬華的基本盤是24%，民進黨只有20%，即使是國民黨基本盤都不一定會過。

郭正亮發現，台北市的公投投票率為47%，且確實同意高於不同意，但林昶佐的罷免案跟陳柏惟的熱度差太遠。對於郭正亮所言，鍾小平則說，「因為我喊話的時候郭正亮還沒回家」，但他也坦言，自己拉公投票時，有的樁腳不想投，因為沒有恨意，「投林昶左的樂趣超過四大公投」，而國民黨也會慢慢加溫。