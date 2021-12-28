立法院會今三讀通過《數位發展部組織法》，行政院發言人羅秉成表示，「數位發展部組織法」是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，蘇院長感謝立法院審議通過此項重大法。至於數位發展部掛牌時間及首任部長人選等議題，待確定後再對外說明。據悉，首任部長以政務委員郭耀煌呼聲最高。

羅秉成指出，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，期盼經由此次組織轉型的立法完成，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

羅秉成表示，數位發展部的籌備工作，包括政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥、規劃辦公廳舍、建置各項資訊系統等項目，將依籌備小組召集人郭耀煌政委的規畫進行。

數位發展部首任部長人選備受矚目，主責的郭耀煌呼聲最高，因為從規畫、籌備等是最清楚的官員；另外，同樣熟識數位業務的政委唐鳳也是可能人選之一。

郭耀煌先前曾談過數位發展部相關時程，預估立法院三讀通過後，行政院立即成立籌備處，預估半年至一年內成立數位發展部，最快明年第二季掛牌。