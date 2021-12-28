為因應茶消費市場年輕化及多元化，並強化對茶飲配方與開發飲料新品項之研發量能，農委會茶業改良場28日在茶改場總場舉辦「茶飲創新中心」揭牌開幕活動，與會人員包括桃園市副市長高安邦、台灣區製茶公會理事長陳雲康等90幾位出席，並農委會主秘范美玲主持揭牌開幕。

「茶飲創新中心」的成立也宣告將攜手民間業者共同合作，以茶葉、咖啡及草本飲料作物為基底，結合國內具特色的蔬果農產品，進行配方調製及新產品產製技術開發，並建置學習訓練之專業場域，提供青農及業者實際操作，以促進茶葉及相關農產品多元加工利用，開創台灣茶產業新里程碑。

范美玲指出，台灣茶葉長久以來都是台灣最具代表性的農特產品，茶農的製茶技術獨樹一格且品質優良，深受海內外愛茶人士青睞，然而隨著時下年輕消費族群對於茶葉飲料需求的改變，具便利、新穎、創意、視覺效果之袋茶、罐裝茶、手搖茶等可望成為今後我國茶產業新的發展趨勢，其中國內冷熱飲料市場每年更可高達580億元的商機。

范美玲指出，台灣具有許多特色的蔬果農產品，亦具有特殊的香氣滋味，期許茶改場未來能攜手民間業者共同合作，提升農產品多元加工利用。

茶改場場長蘇宗振表示，早期喝茶大多是將茶乾用熱水沖泡後飲用的「飲茶」文化，然隨著時空及飲食轉變，國內茶產業需與市場及消費型態接軌，積極進行轉型，此次茶改場成立「茶飲創新中心」，未來將持續結合不同茶飲業者、餐飲科系等相關學校及各試驗改良場所之研發成果，共同組成產官學界聯盟，組成國家隊，研發及推動茶飲配方及產品等新方向。

蘇宗振強調，隨著年輕消費族群的茶飲型態轉變，商用茶需求已快速攀升，未來將進一步輔導業界或學校合作推廣以國產茶及特色農產品原料為基底的多元調飲或茶食競賽活動，提高國產茶原料的使用量。

蘇宗振進一步表示，調飲中蘊藏著許多專業知識及技巧，茶葉中富含許多如兒茶素、多元酚、茶胺酸等機能性成分；另外許多草本植物、水果等農產品也都具有其特殊的保健成分及風味，可用來做飲料的農產品皆可與茶葉混搭，激盪出兼具保健機能性及健康的百變飲料產品，如水果茶、發酵茶、茶醋、茶雞尾酒、薑紅茶、蔬果粉茶等，皆是開發的重點項目。

為強化健康茶飲技術之研發量能及目標，蘇宗振表示，未來「茶飲創新中心」擬更進一步規劃茶飲調製及設備操作等專業課程，讓茶飲業者可輕鬆調製出特色茶飲，亦可提供欲創立自有品牌的手搖飲業者或青農進行技術諮詢、相關設備操作訓練、提供訓練輔導之服務與專業學習場域，藉由多元化產品的開發，協助民間進軍茶飲國際市場，拓展台灣茶葉知名度及使用量，以提升國內茶葉及農產品之利用率及競爭力。