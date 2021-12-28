國內大約每十名身心障礙者中，就有一位是聽障者，而相較其他身心障礙者，聽語障者從外表看不出有明顯異常，使得他們面臨困難時不容易被察覺，新光產物建置「手語視訊翻譯平台」，讓聽語障客戶於臨櫃辦理各項保險業務時，能透過視訊設備與專業手語翻譯員進行連線，進行無障礙溝通。

新光產險為讓聽語障者也能享有順暢的溝通體驗，領先產險同業，建置「手語視訊翻譯平台」，新光產險表示，透過「手語視訊翻譯平台」可提供聽語障客戶於臨櫃辦理各項保險業務時，即能透過視訊設備與專業手語翻譯員進行連線溝通，不論是手語視訊、文字通話都能在遠端即時進行翻譯服務，讓服務人員與聽語障客戶溝通全程無障礙，以善盡客戶服務心力並滿足需求。

新光產險說，為強化長輩、婦幼及行動不便的客戶多元妥善的服務環境，該產險持續提升全省各服務據點的無障礙設施，如提供無障礙停車位、輪椅、服務鈴、友善廁所、緩升斜坡、斜坡板、電梯點字等多項友善服務措施，並在該公司網站設置「金融友善服務專區」(https://ac.sk-ins.com.tw)，提供直覺簡易的使用者介面及支援智慧型手機朗讀等無障礙網頁功能，提供身心障礙者、年長及年幼者、社會經濟弱勢等族群，在導覽網頁能夠流暢便利。

新光產險進一步指出，該網站也通過了國家通訊傳播委員會（NCC）相關檢測，獲得無障礙網頁標章「AAA」最高等級的認證肯定。此外響應國家防疫政策，為提升疫苗接種覆蓋率，新光產險在日前捐助疫苗購買及舉辦「投保做公益，疫同關心長者照護」活動外，該公司也特別製作點字版的疫苗險商品介紹，供視障朋友們瞭解相關的保險商品內容，提昇自身的保障。

由於新光產險照顧到更多的族群，落實公平待客的服務決心，今年獲保險卓越獎「公益關懷卓越獎」、最佳保險評比「最佳企業社會責任獎」及保險信望愛「最佳社會責任獎」等獎項的肯定。新光產險表示，將持續關注身心障礙者福祉，以實踐普惠金融的目標，提供客戶更有溫度的優質服務與善盡企業社會之責任。