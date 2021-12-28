最大台股基金，明年元月配息約當報酬率將超過15％。台股大漲近150點再創歷史新高，也使多檔台股基金淨值繼續上攻，其中，龍頭元大投信旗下在28日更有八檔基金在28日創下歷史新高紀錄；據了解，不只如此，國內最具有代表性，同時也規模最大的主動式台股基金元大高股息龍頭基金，由於今年淨值大漲21％，因此元大投信決定以更高的配息率來回饋投資人，明年元月的「年終配」加計之後，配億約當總報酬率將超過15％，可望成為報酬率最佳的台股基金。

據元大投信內部規劃，目前規模超過300億的高股息龍頭基金，每單位將配發2.22元，相較於帳上會計報表在12月24日的每單位可配金額為2.4183元，等於超過九成配發率，可說這檔基金的操作績效，投資人悉數入袋：「看得到更吃得到！」也使得高股息龍頭基金更被投資人視為優質有潛力的「存股」標的。

除此之外，元大投信旗下在28日包括了元大多多、店頭、高科技、新主流、2001、台灣50、高股息龍頭基金不配息等八檔台股基金，在28日齊力上演「八星報喜」，都創下淨值新高紀錄，其中，多多、店頭，和新主流、台灣50、高股息龍頭基金不配息等五檔基金，更是在27、28日連續兩天刷新淨值紀錄，28日的新淨值分別為36.95、19.51、50.77、145.69、15.84。

而元大2001基金，則是在12月8日之後，一個月之內連續二次刷新淨值紀錄，28日的新高淨值為138.17；元大高股息龍頭基金配息型是繼前次高點4月29日淨值15.71之後，28日以新淨值15.83元刷新紀錄。

除了基金之外，先前元大人壽所銷售的投資型保單，也交出相較於同業類似的投資型保單裡更佳的績效表現，含息累計投報率已達5.24％。