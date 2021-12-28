寬心園主廚們親手製作的「寬心富貴糕禮盒」，只在春節限定推出，裏頭除添加柴燒桂圓以及豐富的堅果，口感Q彈不黏牙。（馮惠宜攝）

台灣第一蔬食品牌寬心園推出二款不同的春節禮盒，包括與世界麵包冠軍吳寶春聯名「同心引力聯名新年禮盒」，以及海峽兩岸十大名廚施建瑋總監領軍金牌廚藝團隊親手製作的「寬心富貴糕禮盒」。（馮惠宜攝）

全台伴手禮市場高達400億元，其中以春節為最大量，搶食伴手禮市場，蔬食餐廳寛心園今年與世界麵包冠軍吳寶春推出「同心引力聯名新年禮盒」以及主廚們親製「寬心富貴糕禮盒」；而榮獲第13屆台中十大伴手禮三冠王的歐客佬咖啡也推出多樣的禮盒，價位從199元起，但顧及高端市場，也推出「藝伎之王」相關禮盒。

蔬食餐廳寬心園針對不同的需求，特別推出二款不同的春節禮盒，有與世界麵包冠軍吳寶春師傅，暨中秋聯名月餅獲好評後，再次攜手推出「同心引力聯名新年禮盒」，以及海峽兩岸十大名廚施建瑋總監領軍金牌廚藝團隊，只在春節限定推出，主廚們親手製作的「寬心富貴糕禮盒」。

「同心引力聯名新年禮盒」，以自家熱銷口味南瓜乳酪、偕同吳寶春的經典冠軍口味桂圓紅棗，堅持低糖、低油、低脂，文火緩焙製作，組成「有甜也有鹹」的奶素禮盒，另搭配華人最喜愛的南棗核桃糕。

而「富貴糕」嚴選用料，採用台灣水磨糯米加入「精品堅果」可夫萊綜合堅果、柴燒桂圓、遵循古法純正麥芽…等食材精心研發而成，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富。

另，歐客佬咖啡以「好事花生咖啡禮盒」在台中市第13屆十大伴手禮獲首獎、人氣獎以及金口碑獎三冠王，搶攻春節送禮商機，推出眾多禮盒優惠價自199元起，「指定禮盒」任選3盒〈含〉以上總金額打95折、任選10盒〈含〉以上總金額打88折；且配合該店12周年慶即日起至2022年1月16日止，單筆消費滿2000元，有機會抽現金12萬元及百萬好禮。