農曆年前許多人有送禮需求，如果擔心傳統食品禮盒會讓人發胖，不如考慮美妝品牌推出的保養禮盒，BIOEFFECT蓓歐菲、FANCL、童顏有機今年冬天推出限量禮盒，送禮送到心坎裡，讓收禮人越來越美麗。

▍1.BIOEFFECT蓓歐菲護膚禮盒

來自北歐的頂級保養品牌BIOEFFECT蓓歐菲與藝術家James Merry聯名合作，推出三款令人怦然心動的節日禮盒，此外同步與巧克力品牌omnom共同合作，至臺北忠孝SOGO專櫃，購買BIOEFFECT蓓歐菲的節日禮盒便可獲得一塊omnom巧克力，數量僅有100份，送完為止！

至臺北忠孝SOGO專櫃，購買BIOEFFECT蓓歐菲的節日禮盒便可獲得omnom巧克力，限量100份。（邱映慈攝）

BIOEFFECT蓓歐菲護膚禮盒共有三款，包含「能量雙星護膚禮盒」，內含有益肌煥顏修護精華露、明眸緊緻眼部精華露；「美肌救主護膚禮盒」，內含有益肌煥顏修護精華露、專屬產品皮套、冰痕淨柔水凝膠面2入；以及針對年輕族群的「水潤奇俠護膚禮盒」，包含2021年最新上市的益肌凝脂高保濕滋潤霜、保濕舒緩修復噴霧。

BIOEFFECT蓓歐菲美肌救主護膚禮盒。（邱映慈攝）

BIOEFFECT蓓歐菲能量雙星護膚禮盒。（邱映慈攝）

▍2.FANCL核心修護冬季限量套組

FANCL鎖定冷冬肌膚潤護緩齡保養需求，推出全新「核心修護冬季限量套組」，新加入在日本列為「醫藥部外品」的「核心抗皺修護霜」，搭配高機能前導型精華「核心彈力緊緻精萃」與「膠原賦活滋養面膜」，一組3品集中修護，冬天也不必擔心肌膚產生乾紋，養出年輕嫩亮好膚。

FANCL核心修護冬季限量套組。（圖／品牌提供）

▍3.童顏有機 x Street Child乳香冬日送暖組

台灣保養品牌童顏有機在年末推出兩款心意滿滿的公益保養禮盒組，「乳香冬日送暖組」以經典乳香系列保養品，搭配索馬利亞兒童的繪畫創作聯名包裝，展現送禮人的童心與品味，禮盒銷售淨額的15%也將用來支持索馬利亞的兒童教育；而「童顏禮讚暖心組」則以最珍貴的聖誕禮物：沒藥、乳香系列產品作為祝福，別出心裁的禮盒傳達送禮人的溫暖與用心，並含公益聯名限量商品「純粹修護潤唇精華」，每一支潤唇精華都將以NT168元支持台東公益團體孩子的書屋，讓送禮多了幾分暖心意義。

「冬日送暖組：點亮非洲孩童的夢想」銷售淨額之15%將用來支持索馬利亞的兒童教育。（圖／品牌提供）