德國聖尼古拉斯（St. Nikolaus）小鎮因為與聖誕老公公尼古拉斯（St. Nicholas）同名，每年都會收到來自全球各地孩童寫給聖誕老人的信件，今年信件量更暴增至超過3萬封，刷新紀錄，其中9成來自德國，海外地區居然以台灣的1083封居冠。

德國聖尼古拉斯小鎮聖誕郵局。

德國之聲報導，位在德國西部、與法國交界的聖尼古拉斯小鎮今年一共收到30711封來自全球孩童寫給聖誕老公公的卡片，較去年還多出866封，為了因應信件量暴增，當地郵局今年找來了44名志願者幫忙回覆所有信件。

這些信件一共來自43國，其中9成來自德國，有趣的是，德國以外寄信最多的居然是台灣的小朋友，一共有1083封信，其次是法國的374封，位居第3的是中國大陸的352封。

報導說郵局會回覆每一封信，信封上還會印上特製的聖誕老公公郵戳。

這則新聞引發台灣民眾熱議，不少網友表示，應該是學校要求的作業，也有人說自己寄過，稱讚德國聖誕老公公的回覆都很認真。

其實除了聖尼古拉斯小鎮，小朋友也可以把信寄到德國東部的辛美普佛特（Himmelpfort）小鎮郵局、西部的恩格爾基辛（Engelskirchen）小鎮郵局、以及中部的希梅爾斯塔特（Himmelstadt）郵局，都可以連繫到聖誕老公公。