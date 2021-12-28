元旦連續假期，省道台14線規畫日月潭專用道，免停紅燈。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

元旦連續假期，埔里警分局在省道台14線規畫日月潭專用道。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

省道台14線中潭公路愛蘭段，每逢假日大塞車，埔里警分局因應元旦連續假期車潮，將於中潭公路與台21線交會路段（埔里鎮愛蘭橋南端），自今年12月31日上午10點起，至明年1月1日下午3點止，規畫前往日月潭的專用道，疏解車流。

受疫情影響，國內旅遊大爆滿，假日時，中潭公路往埔里、日月潭方向車潮絡繹不絕，愛蘭橋南端路段是交通樞紐，左轉進入埔里市區、右轉續行往日月潭方向及對向由日月潭前往國道6號的三方車流交會，形成交通瓶頸。

埔里警分局為疏解元旦連假車潮，規畫自台14線愛蘭橋與日月潭方向段起，至台21線南村路口止，約200公尺外側車道，將以交通錐區分專用道，並自專用道前方約1公里處，沿途架設大型導引指示牌，提醒「往日月潭行駛外車道」，及「往日月潭免停紅燈」指示牌，路口並有員警與義交人員定點指揮，預計將可有效疏導大量車流。

此外，連假第2天下午西向離轄車潮，警方將延續愛蘭交流道管制、疏流北山交流道方式，提醒往國道3號的駕駛人，配合指示牌或員警指揮，沿台14線續行5公里自北山交流道進入國道，避開進入國道6號愛蘭交流道匝道及北山隧道段龜速壅塞車陣。

埔里警分局提醒駕駛人，元旦連假交通順暢的通關密碼「日月潭請靠右、回家高速走北山」，即日月潭專用車道靠右行、返家從北山交流道上國道， 同時遵守號誌、標誌、標線及員警指揮，確保行車安全與車流順暢，縮短行車時間，快樂出門、平安回家。