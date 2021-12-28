越來越多的跡象顯示，中國大陸將出台包括放鬆房地產和加大基礎設施建設在內的多項政策，以落實中共在12月上旬召開的中央經濟工作會議上提出的「穩字當頭、穩中求進」的目標。在這次重要的會議上，中共最高領導層承認大陸經濟在2022年面臨需求收縮、供給衝擊和預期轉弱等諸多嚴峻挑戰。

《美國之音》報導，大陸財政部12月27日召開全國財政工作視訊會議後做出的聲明稱，中國將在明年推出積極的財政政策，包括「超前的」基礎設施投資，以穩定經濟增長。在此之前，中國政府已決定啟動新一輪減稅和減費措施，以支援企業「適度超前」開展基礎設施投資，這意味中國政府為穩住經濟而不得不重拾擴大基建的政策。

中國央行行長易綱表示，要為實體經濟提供更大的貨幣政策支援，貨幣政策支持的目標是促進房地產行業健康增長，促進房地產市場健康發展和良性迴圈。（圖／新華社）

報導說，大陸財政部會的會議要求「財政部門要準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極的財政政策，積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。」目前已經發行1.46萬億元人民幣（約合台幣6.3兆元 ）2022年特別債券預付款配額，以幫助刺激投資和支持經濟。

中國央行貨幣政策委員會也召開了第4季度例會，提出要為實體經濟提供更大的貨幣政策支援，並且更具前瞻性和針對性。在這場由中國人民銀行行長易綱主持的會議上還重申，貨幣政策支持的目標是促進房地產行業健康增長，保護購房者的權益，並努力更好地滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性迴圈。

《路透》引述高盛分析師報導說，中國人民銀行對經濟增長前景變得更加謹慎，表示打算使用廣泛和有針對性的政策工具，以更積極的方式支援實體經濟，並放鬆了對房地產行業的定調。預計央行將通過下調存款準備金率和各種貸款機制注入更多的長期流動性，預算內財政支出將對增長有更大的支持，地方政府將在地方層面放鬆房地產政策。

大陸央行今年在貨幣刺激採取較為克制的態度，但外界對中國央行在新的一年裡將採取更多措施的期望越來越大，特別房地產市場持續和個人消費持續低迷。而隨著美聯儲在內的各國央行尋求收緊政策或提高利率，大陸央行的進一步貨幣寬鬆政策將擴大這種分歧，並可能開始對人民幣構成壓力。

報導認為，中共將在2022年秋季召開二十大。保持經濟穩定對於中共最高領導人習近平在二十大上開始他的第3個任期具有重要的政治意義，因此必須「持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接當的二十大勝利召開。」