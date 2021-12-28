永豐銀行一名不到30歲的前新進行員因業績壓力太大加上「家裡急用」導致行為走偏，挪用五位客戶款項約249萬元，且與客戶有異常資金往來，金管會對永豐銀行開罰！銀行局副局長童政彰28日指出，該行內控制度有缺失，且對新進員工的訓練應首重誠信文化的形塑而不是給高業績壓力，加上永豐銀2020年初才剛因理專A錢案被罰1200萬元，此次短期間又有舞弊案因而加重裁罰400萬元罰鍰。

童政彰指出，永豐銀行因接獲客戶向銀行反映帳務異常後，清查發現前行員涉挪用客戶款項及與客戶間有異常資金往來，該行辦理「外出開戶對保」及「員工管理」作業等缺失，核有未確實執行內部控制制度之情事，核處新臺幣400萬元罰鍰。

童政彰表示，該行前行員江員自2020年8月至2021年1月間，利用外出開戶對保時，未交付客戶的存摺、金融卡及網銀密碼函，據以挪用客戶款項，且為了應付業績壓力，與客戶間有私下借貸、代繳客戶房貸壽險保費貸款及代墊代書費用約40萬元等異常資金往來，違法行為時間約5個月，受影響客戶數5戶，所涉金額約312萬元，其中挪用客戶款項約249萬元，顯示該行有未確實執行內部控制制度之情事。

另外，永豐銀行雖定有「二人對保免照會」機制，但江員是獨自一人外出對保，未落實執行應由二人外出之內部控管作業規範，且事後商請業務同仁協助於申請書對保欄位不實簽章，致江員得以利用未交付客戶之金融卡及密碼，進而挪用客戶款項。該行已於員工行為準則嚴禁員工保管客戶密碼、擅自與客戶交易、私自挪用客戶款項、及與客戶間有異常資金往來等行為，但該行未落實督導案關人員遵循該準則規範，致發生本案舞弊情事。

除了罰鍰外，金管會對永豐銀行還有四大監理要求，一、應檢討對於行員業績目標設定的合理性，避免行員因過高業績壓力，而從事不合常規的行為。二、請該行對客戶加強宣導，避免與行員間私下資金往來，並應定期檢視對帳單，重視自身權益維護。三、請該行應建立客戶資產大量流出之監控機制，並落實客戶關懷措施，以維護客戶權益。四、請該行將本案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露；並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送本案違法失職人員江員。