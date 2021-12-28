俗稱「漸凍症」的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，是威脅人類生命的重大運動神經元疾病之一，中興大學28日宣布，與美國埃默里大學及英國倫敦大學共組團隊，成功解析解凍人關鍵基因結構，可望提供藥物開發新方向，2021年9月獲得國際頂尖期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）（IF 16.97）刊載，並獲選為期刊封面。

中興大學表示，近期的調查研究發現，台灣每年約有500位運動神經元疾病新發生個案，盛行率更有逐年增加的趨勢，使得此疾病的藥物開發，已刻不容緩。興大與美國埃默里大學、英國倫敦大學共組團隊，成功解析解凍人關鍵基因結構，可望提供藥物開發新方向，2021年9月獲得國際頂尖期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）（IF 16.97）刊載，並獲選為期刊封面。

聞名全球的天文物理學家霍金、紐約洋基的傳奇球星「鐵馬」-盧．賈里格，都罹患「漸凍症」而逝世。此病早期症狀，以輕微的手腳無力，或是反射增強為主，因此，常被誤認為是頸椎神經受壓迫，而導致發病者無法及時接受治療；同時，運動神經元疾病好發於中壯年人，男性罹患機率約為女性的1.5倍。

中興大學基因體暨生物資訊學研究所教授侯明宏與美國埃默里大學，及英國倫敦大學研究團隊長期合作，並致力於神經性疾病相關基因結構的分析與研究。

侯明宏表示，「漸凍症」主要致病導因為C9orf72基因內，含子（intron）中GGGGCC （G4C2） 六核苷酸重複序列的異常擴增，導致C9orf72蛋白的功能喪失，而此異常擴增的重複序列，亦是造成神經元損害的核醣核酸與胜肽的主要源頭，因此，目前針對此疾病的治療策略，仍是以抑制細胞中相關毒性物質的生成為主。

該團隊透過解析出G4C2重複序列的去氧核醣核酸雙螺旋關鍵基因結構，首先提出G4C2重複雙螺旋基因結構，可作為小分子藥物標靶，團隊亦以此概念篩選出anthracene-based metal complex，並在果蠅模式中，證實上述化合物，可減緩神經元毒性造成的運動缺陷。此項研究除為漸凍症藥物開發提供新的方向外，也可望為治療此病症的新契機。

該研究案由中興大學基資所教授侯明宏所領導的研究團隊，包含博士後研究員巴巴洛、碩士生王舜慶、詹瓊如，及曾靜儀等人，與美國埃默里大學遺傳學系主任金鵬（Peng Jin）教授團隊、英國倫敦大學學院Stephen Neidle教授團隊，及彰化師範大學洪義盛教授共同研究，亦感謝國家同步輻射研究中心、科技部，及興大共同支持。