台南市副議長林炳利被檢舉涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署28日上午指揮台南市調查處人員，搜索市議會副議長辦公室等多處地點，除查扣帳冊等相關物證外，也傳喚相關人員到案說明。但因林炳利生病住院中，檢調人員還不確定他的健康狀況是否能夠約談，正連夜深入偵辦。

檢調人員搜索台南市議會副議長辦公室。（洪榮志攝）

據了解，今天上午7點多，市調處派出20多名調查員前往市議會副議長辦公室執行搜索，大陣仗引發議會員工的關注。但林炳利因健康狀況不佳，目前正在醫院接受治療，並不在辦公室。檢調人員搜索1個多小時，帶回數箱證物後離去。

59歲的林炳利出道甚早，在合併前曾經擔任3屆台南市安南區議員，縣市合併升格後又3度當選議員，至今已是「六連霸」。本屆台南市正副議長選舉，他獲得現任議長郭信良的邀請，以無黨籍身分與郭信良搭擋參選副議長，最後順利當選。

台南市近2年來已有7位現任、卸任議員因涉嫌詐領或浮報助理費遭搜索，2人為無黨籍谷暮．哈就與前議員曾順良，其餘5人為國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝與王家貞。其中，「七連霸」資深議員洪玉鳳更因二審判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年，已宣布不再連任。