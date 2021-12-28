立法院今天三讀通過「性別工作平等法」修正案，增加受僱者生育、養育期間的各項福祉，其中把產檢假修正為7天，並把孕婦配偶的5天「陪產假」，更動為7天的「陪產檢及陪產假」，勞動部表示，如果該法上路後，雇主拒絕給假，可開罰2萬至30萬元，並公布雇主的姓名或名稱及負責人姓名。

據勞動部評估，有薪產檢假增加2天部分，預估有10.2萬人受惠、每年約得多編列2.4億元預算；至於「陪產檢及陪產假」則新增2天，更名為「陪產假及陪產檢假」推估受私人雇用男性有11.9萬人受惠、3.8億元。

勞動部條件司司長黃維琛表示，有薪產檢假新增2天的公務預算部分，明年2.4億元預算已經編列；但至於「陪產檢及陪產假」因為今天三讀通過，尚未在明年的預算中編列，目前希望爭取在行政院的第二預備金動支。

至於雇主是否可以要求勞工提出「產檢」或「陪產檢」證明才能請假？黃維琛說，受僱者如要請產檢假或陪產檢假時，雇主可以要求勞工提出相關證明文件。

黃維琛提及，現行雖然鼓勵雇主多提供2天的「產檢假」但並未強制規範，也提供補助，但如果上路後，雇主若拒絕提供7天的產檢假或孕婦配偶的7天陪產檢及陪產假，就會依性別工作平等法處2萬至30萬元，並公布雇主的姓名或名稱及負責人姓名。