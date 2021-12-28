台灣菸酒公司在2021年底推出OMAR新產品「豐收系列NO.3」限量1.2萬瓶，發揮台酒南投酒廠的釀酒專業與在地台灣水果味，每瓶售價2260元，即日起於OMAR威士忌館、台菸酒展售中心及酒專通路販售。

近年國人飲酒偏好口味從1970年代的二鍋頭、白蘭地、高粱等逐步轉變，尤其2010年後吹起「威士忌風潮」，整體威士忌市場銷量能每年都在成長，上看百萬瓶，因此台菸酒積極布局豐收系列搶占商機。

台菸酒指出，南投酒廠產製的OMAR「豐收系列」在台灣消費者端瞄準兩大族群，第一是有一定喜好的年輕族群，第二則是威士忌的「重度使用者（Heavy User）」如收藏家等，有望提升OMAR市場。

「豐收系列」自2019年上市，依序推出NO.1～NO.3，每批次受限於釀酒的酒桶「養桶」不易，多為9千瓶～1.2萬瓶限量銷售，不僅熱銷一空，而且備受好評。

自2015年開始，南投酒廠結合過往豐富的水果酒釀製經驗及資源，逐步推出原桶強度風味桶「荔枝酒桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」、「柳丁酒桶」等，選用彰化二林鎮的葡萄、八卦山的黑葉荔枝、南投信義鄉的梅子及中寮鄉的柳丁等，展現台灣本土味。

為鎖定中高階消費族群，南投酒廠自2019年底推出「OMAR豐收系列NO.1」約1.2萬瓶，以花香及糖果甜香為主，後段呈現梅果與輕泥煤甜感，大獲市場好評。2020年則繼續推出豐收系列NO.2約9千瓶，以古早味綜合水果糖為主，果乾甜香為主，後段轉為葡萄皮澀感，展現台灣水果奔放性格。

至於2021年所推出的「豐收系列NO.3」以熱帶水果及蛋糕香氣為主，中層展現出香蕉、芒果、榛果巧克力的香氣，接著以木質調性收尾，入口則以雪莉甜香為主，中後段帶出烏龍茶及橙皮香。但受限於養桶不易，首批限量1.2萬瓶。

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