台灣有線寬頻產業協會（CBIT）28日再次呼籲，檢警成功打擊盜版機上盒，以及高檢署已經鎖定「扣押網域」為網路犯罪防制之重大關鍵，建請應盡速將網路侵權業者「斷網路、斷廣告、斷金流」之規定立法配套，予檢警有力之工具打擊網路時代新型態犯罪。

有線寬頻產業協會建議，可在NCC目前正在研擬的「數位通訊傳播法」、「網際網路視聽服務管理法」（OTT TV專法），或是「電信管理法」中，訂定相關法條，如「網際網路視聽服務業者所提供之內容，應有合法授權證明，方能使用本地的電信網路及雲端伺服器等設備」，以及「境外網路業者應在台灣登記、納稅，方能租用本地的電信設備、機房等設施，與本土的業者受到相同公平的對待」，若未遵守上述規定，即應阻斷網路訊號，如同此次檢警聲請網域網址假扣押之行動，於相關規定入法後，可加速即時阻斷非法侵權訊號源之時效，有效防制侵權。

CBIT表示，檢警今年發動三波行動，一舉掃蕩查扣安博盒全台各地機房，並逮捕台灣安博負責人為首之犯罪集團，感謝警方一舉掃蕩盜版影音「安博盒」並將其全面斷訊，同時也感謝台灣高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」，此波行動最重要的關鍵之一為，成功向新北地院聲請安博非法內容連結網址及網域扣押獲准，由台灣網路資訊中心（TWNIC）全面停止解析安博非法影像來源網址，同時，高檢署於12月21日正式掛牌「查緝資通犯罪督導中心」，該中心五大推動計畫之一就是「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計劃，此次將安博全面斷訊，就是該計畫第一起成功案例。

台灣有線寬頻產業協會強調，檢警執行安博盒非法影像來源網址網域扣押、停止解析，此即有線寬頻協會長期以來配合警方取締非法侵權並呼籲，針對非法侵權內容應予「斷網路、斷廣告、斷金流」重要的一環，有此一配套，方能即時阻斷侵權內容、即時停損，對侵權者致命的一擊，檢警此次成功阻斷安博盒非法內容來源網址，即為證明。

有線寬頻協會再次呼籲，在網路時代犯罪型態進化成跨境、智慧犯罪的趨勢下，應給予檢警對等的取締犯罪工具，將「查緝資通犯罪督導中心」查扣犯罪網域執行停止解析之計畫，予以立法支持，讓執行非法網址假扣押之流程更加快速，以更即時、有效打擊盜版侵權等網路犯罪。