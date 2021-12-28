電商平台蝦皮今年大舉擴增「蝦皮店到店」，祭出0元免運優惠吸引消費者，讓不少實體門市出現排隊潮，不過蝦皮昨日發出公告，明年元旦起將取消免運優惠，未來將收取運費。消息一出讓網友直呼沒想到這麼快取消免運，但也有人認為可以繼續用。

蝦皮27日貼出運費優惠公告，將在2022年1月起調整運費，如果賣家沒有開啟「我會負擔運費」，買家選擇蝦皮店到店取貨時，需支付19元的運費，2月將再調至40元。另外每周會提供10張以上免運劵，買家使用「蝦皮店到店運費抵用券」下單，享有消費滿99元的免運費優惠。

蝦皮店到店明年1月運費19元，2月運費則增至40元。（圖／翻攝蝦皮官網）

有網友在PTT八卦板以「蝦皮店到店是否開始養套殺」為題發文，表示雖然蝦皮要開始收費，買家跟賣家都要付19元，免運啥的優惠都還是比超商物流便宜，但趕在年底前殺你個措手不及。

不少網友紛紛留言，「知道會殺，不知道會這麼快殺」、「要運費就不會買阿」、「殺就換別家啊，消費者只對價格忠誠」、「不然開店要做善事逆？」、「剛開始全部免運直接把其他間打趴」、「蝦皮店到店慢得要死，連萊爾富跟OK物流都快多了」。

也有人選擇繼續使用蝦皮店到店取貨，「只要比超商便宜就行啊」、「殺什麼？難道你要用711的60運費？」、「每個月都有免運券，也是夠用了」、「19比掛號信便宜沒啥好嫌，免運反而讓人手賤一直下單」。