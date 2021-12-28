台東卑南溪流域出現10隻罕見的小天鵝。（鳥友提供）

小天鵝台東現蹤

誰家的鵝偷跑到溪邊玩耍？台東卑南溪流域近日出現10隻罕見的「小天鵝」，農民一度以為是一般圈養的家鵝；鳥友說，今年嘉義鰲鼓溼地、宜蘭三星也都有紀錄到小天鵝蹤跡，今年堪稱是「天鵝年」，在歲末年終，希望這10隻「東漂」的嬌客在台東跨年。

鳥友說，日前有農民告訴他，卑南溪河床上有10隻鵝，不知道是誰家養的，他過去查看後證實是台灣罕見的野生小天鵝，其中有3隻成鳥、7隻亞成鳥或幼鳥，卑南溪成了「天鵝湖」，讓他喜出望外，據農民表示，這群「鵝」1個月前就在該處現蹤。

鳥友說今年是「天鵝年」，台東、嘉義、宜蘭都有小天鵝現蹤。（莊哲權攝）

「今年是天鵝年」，資深鳥友指出，今年11月9日在龜山島出現5隻小天鵝，接著牠們又出沒在宜蘭三星的休耕地，造成賞鳥界轟動；11月15日嘉義鰲鼓溼地一口氣來了18隻小天鵝，堪稱是歷年來最多的紀錄。

鳥友說今年是「天鵝年」，台東、嘉義、宜蘭都有小天鵝現蹤。（莊哲權攝）

台東賞鳥男孩許宸說，2014年11月16他在卑南溪出海口曾看到4隻小天鵝，因為白色又縮著頭在睡覺，起初以為是保麗龍，拿望遠鏡看還誤認是一般的家鵝，回去比對圖鑑後才發現是「正港的小天鵝」，事隔7年，台東又有10隻小天鵝造訪，堪稱是「十全十美」，希望牠們會留在台東跨年。

據了解，小天鵝又叫鵠或白鵠，繁殖於北歐及亞洲極北部，在歐洲、中亞、中國大陸東南沿海及日本越冬，由於體形較大、重量較重，起飛時在水面上踏水的時間較長，但牠們卻是飛行高手，順風時可以不落地飛行1700公里，台灣不在牠們的遷移路線上，因此可能是偏離航道迷航到寶島。