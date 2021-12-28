伊朗官方新聞社塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)報導一場伊朗南部的大型軍事演習，在新聞畫面中看到伊朗自行升級的T-72主力戰車，從外觀就明顯看到有相當多的改裝，包括外覆式裝甲塊與側面裝甲，射控系統也有許多更新。

防衛部落格(Defense Blog)報導，伊斯升級的T-72，被稱為T-72M1「卡拉爾」(Karrar)，意為「先鋒者」。該型戰車在2017年就被報導進入量產，不過數量不明。終於在最近伊朗的「偉大先知演習」(Payambar-e Azam 17)中亮相。

根據詹氏防衛的軍事分析師山謬‧卡瑞利-伊凡斯(Samuel Cranny-Evans) 的說法，T-72M1對原本的砲塔進行大幅度修改，原本圓鈍型裝甲也被改成平板型裝甲，避彈性能更好。原本車長的機槍塔改成遙控式，頂艙門也修改成前開式。

2017年伊朗發表的T-72M1外型。(圖/AP)

伊朗媒體報導，這型戰車配備紅外誘導系統，可以干擾紅外雷達探測，保護戰車本身。它還配備了光電火控系統、雷射測距儀和射控電腦。有一說看法認為，俄羅斯提供伊朗技術支援，因此伊朗T-72M1有點像T-90。