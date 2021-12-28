《產經新聞》28日報導，日本警方對一名中國大陸留學生發布逮捕令，因為他在「61419部隊」的指示下，試圖非法購買企業版防毒軟體。日本媒體表示，「61419部隊」應是共軍專門用於瞄準日本的網路駭客單位，經常利用留學生、僑民等當地民眾協助執行任務，讓日本防不勝防。

根據報導，日本警方對先前曾嘗試非法購買企業版防毒軟體、可能有意藉此調查其弱點的36歲中國大陸留學生王建彬，以詐欺未遂罪嫌發布逮捕令；由於他早已離開日本，警視廳將向國際刑警組織（ICPO）要求發布全球通緝。

消息人士透露，王建彬2016年11月隱瞞自己轉賣的意圖，以實際上不存在的公司和負責人身分，嘗試向一間東京都的軟體公司購買日製企業版防毒軟體；不過該公司認為此事有可疑之處，進一步確認相關資料後，拒絕向他出售防毒軟體。

而在同年針對日本「宇宙航空研究開發機構」（JAXA）等約200日本組織遭網路攻擊的調查中，日方發現，當時有一名「61419部隊」成員的妻子在社交媒體上聯絡王建彬，要求他「為國家做出貢獻」、「保護國家」，多次給予租用伺服器、購買USB隨身碟等指示，並按次支付報酬。王建彬在事情敗露後便離開日本。

據稱「61419部隊」隸屬於解放軍總參謀部，為攔截來自日本的電波信號，情蒐部門就設在青島。「網路防禦研究所」資深分析師名和利男指出，中國大陸留學生、公司職員、觀光客等，都可能是北京政府間諜網的一員，已完全滲透日本社會。專家透露，甚至曾傳出中國大陸出身的風俗店店員，趁客人洗澡時竊取其筆記型電腦中的資料。「日經商務」網站指出，這些人一方面可能是自願，一方面也可能是仍在中國大陸的親屬被當成「人質」。