傳藝金曲獎最佳演員朱安麗，相隔4年將再重演擊樂劇場《木蘭》，詮釋代父從軍的女英雌。（擊樂文教基金會提供）

擊樂劇場《木蘭》，運用京劇、打擊樂說故事。（擊樂文教基金會提供）

擊樂家吳珮菁在《木蘭》裡運用音樂表現木蘭角色。（擊樂文教基金會提供）

朱宗慶打擊樂團音樂家們挑戰自我，演戲與演奏兼具。（擊樂文教基金會提供）

擊樂劇場《木蘭》，運用京劇、打擊樂說故事。（擊樂文教基金會提供）

從天真少女演到自在熟女，傳藝金曲獎最佳演員朱安麗，相隔4年將再重演擊樂劇場《木蘭》，代父從軍的女英雌，究竟是帶著什麼樣的心境返鄉？朱安麗表示，木蘭一角簡直刻畫了她的戲曲人生，從純真到圓熟，「我就是木蘭，木蘭就是我。」

2021年底的最後兩個月，朱安麗一人就演了四檔戲，從國光劇團的《極西之地有個費特兒》、臺北海鷗劇場《海鷗之女演員深情對決》、國光《大劈棺》及朱宗慶打擊樂團的《木蘭》，角色屬性大不相同，但戲分皆吃重，同時還得忙著教戲，把戲傳承給新生代，再過兩年就要滿60歲的她表示，雖然體力沒年輕時好，但做每件事都滿心歡喜，精神奕奕，「每天轉換在不同的角色裡，做著喜歡的工作，發揮我的價值，我感到很自在。」

傳統戲曲裡有《木蘭從軍》劇目，朱安麗年輕時也唱了不少回，她說，學生時期唱木蘭，並沒有太深刻的感受，年紀漸長再重新詮釋擊樂劇場版的木蘭，融入自己的生命歷程，這才有深刻體會，「木蘭說的是每個女人的故事，也何嘗不是我的故事，從離家、拚搏、轉換到安定，然後回家。我這一生都在做木蘭。」

花木蘭代父從軍，遠征他方；朱安麗自小在南投奧萬大部落成長，10歲離開山上，到台北陸光劇校學京劇，她說，讀京劇學校也像是上戰場，「當年第一次下山到劇校，對我而言很陌生，不敢開口說話，生存機制也被打開了。」

花木蘭女扮男裝，呈現強韌的特質，朱安麗在劇校裡也曾隱藏自己，「我曾經覺得自己條件不好，也沒有背景，學會把對自己的自卑收起來，告訴自己如果要站上舞台，就要靠實力說話，從此養成獨立個性。」

隻身一人在劇校，沒有家人在身邊陪伴，只有同儕，她說，「就好像木蘭，她的家人也在故鄉，身邊只有同袍，也因此我認為木蘭對親情有很大的渴望，家鄉親情的召喚，對她而言是最大的柔軟所在。」

帶著最擅長的京劇功底，與一群音樂家同台飆戲，音樂家們飆的是戲也是藝，朱安麗說，「音樂是一個很好的引導，能把我的情緒牽引出來，同時說出無法言語的幽微感受。我們同台作戰，一起演出，一起回家。」