桃園市政府警察局平鎮警分局為了配合辦理元旦連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在12月31日0時起至12時止，共12小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長孫三陽表示，本次元旦連續假期共有3天，平鎮警分局為了配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於110年12月31日0時起至12時止，共12小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線(延平路)南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次元旦連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢，平鎮警分局祝大家元旦連續假期愉快。