第二屆UMC聯電盃快棋爭霸賽今日進入三番戰第二局，名人許皓鋐於昨日先馳得點拿下第一局後，今日再接再厲，再勝對手簡靖庭，提前結束比賽，奪得本屆冠軍，確定衛冕台灣圍棋五冠王。

決賽三番勝負由名人許皓鋐對戰簡靖庭六段，爭奪新一屆快棋王頭銜。許皓鋐27日贏得第一局、搶先聽牌後，今日第二局由簡靖庭執黑先行，棋局一開始勢均力敵，呈現黑棋取地、白棋取勢的局面，不過，在黑棋圍出大模樣後，許皓鋐於第60手碰上黑棋三三，成功利用模樣中的白子瓜分黑棋領地，導致情勢迅速向白棋傾斜，形成黑棋困難的格局。

王元均天元於線上解說時表示，隨著雙方落子數增加，棋盤愈下愈小，黑棋力求可趁之機，但除非白棋出現失誤，否則已是黑棋難下。

爾後，簡靖庭試圖在白棋模樣中求戰，有意打亂局面，營造戰局，但黑子深入險地，卻未能逃出生天，遭到白棋包圍、聚殲。儘管簡靖庭力拚至最後，但依舊勝機渺茫，終於第140手投子認輸。

簡靖庭在賽後受訪時表示，在幾個關鍵處都做了比較不好的選擇，計畫未來多做一些快棋方面的訓練，強化自己下快棋的判斷能力。許皓鋐則說，本局執白，在佈局階段都心情不錯，幾個局部上都佔得便宜；他也自認，快棋賽兩盤棋都算是發揮得不錯。

許皓鋐今年分別拿下海峰盃、名人冠軍賽、國手賽，以及友士盃十段賽冠軍，如今再奪下UMC聯電盃快棋爭霸戰冠軍，讓他連續兩年衛冕台灣圍棋五冠王。

第二屆UMC聯電盃快棋爭霸戰將於明下午4點，於海峰棋院舉行頒奬儀式；許皓鋐將獲得冠軍獎金60萬元，亞軍簡靖庭則獲得獎金20萬元。