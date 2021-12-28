台北士林官邸園區在每年初時，會以鬱金香花卉為官邸換上新裝，2022士林官邸鬱金香展主題為「遇見幸福」，展期自2月18日至2月28日，展區內有超過13萬株的鬱金香。（北市工務局提供／游念育台北傳真）

「陽明山花季」將從2月19日綻放至3月20日，主題為「花見春櫻」，今年特別與超人氣三麗鷗明星雙星仙子合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心。（北市工務局提供／游念育台北傳真）

配合遇見幸福的主題，共規畫4個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」以及日本的「竹取公主」，以故事裡的主角追求幸福為概念。（北市工務局提供／游念育台北傳真）

2022年即將來臨，台北花系列活動也將開跑，今年百花齊放，春節新年是賞花最好的時機，陽明山花卉試驗中心的「茶花」將率先綻放，接著是有台版富良野封號的北投「三層崎花海」，將以大片薰衣草療癒人心。春節年假期間，東湖的「樂活夜櫻季」接力開花，也是民眾最期待的打卡景點；士林官邸鬱金香展和陽明山杜鵑花則在2月登場。

首先登場的是2022台北茶花展「春花百韻」，展期自1月7日至1月16日，今年以找尋初衷，探訪最原始的茶花為概念，在「花卉試驗中心」展出，難得一見的百年茶花，同時也邀請台北市泰北雙語學校設計群科共同參展，豐富展覽的色調與美感，讓民眾享受多重視覺饗宴，展期期間規畫有手工皂體驗、綠化教室、兌換茶花苗等豐富活動，邀請民眾共襄盛舉。

此外，位於北投社的「三層崎花海」也是近年超夯拍照景點，更有著台版富良野的美名，2022三層崎花海展期從1月20日至3月31日，以花田方式設計，選用薰衣草、銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建構出漸層及俐落線條感，以達壯闊整齊之效。

北市工務局表示，今年花田亮點就是紫爆薰衣草，設計面積約1千平方公尺，利用1萬6千盆薰衣草設計出薰衣草海，把薰衣草的幸福感傳遞給所有來訪的市民。同時三層崎花海在活動期間，特別設置熊讚打卡裝置，邀請大小朋友前來賞花拍照，度過幸福一日。

工務局說，東湖「樂活夜櫻季」也是年輕人的熱門打卡點，今年主題「幸福光櫻」，展期從1月29日至2月28日，展期恰逢西洋情人節期間，可以漫步在浪漫櫻花樹下，享受幸福的時光，而台北士林官邸園區在每年初時，會以鬱金香花卉為官邸換上新裝，2022士林官邸鬱金香展主題為「遇見幸福」，展期自2月18日至2月28日，展區內有超過13萬株的鬱金香。

工務局指出，配合遇見幸福的主題，共規畫4個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」以及日本的「竹取公主」，以故事裡的主角追求幸福為概念，將各展區規劃打造成夢幻故事情境，讓民眾彷彿置身在童話世界中，沉浸在春花浪漫的幸福氛圍。

最後重頭戲，則是「陽明山花季」將從2月19日綻放至3月20日，主題為「花見春櫻」，今年特別與超人氣三麗鷗明星雙星仙子合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心，陪民眾們度過春日幸福時光。這次陽明山花季特別舉辦「第一屆櫻花盃」街舞大賽，以花為主題與街舞進行結合，營造春天百花盛放的美景，發揮創意共同歡慶櫻花季！