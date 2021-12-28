時序將邁入2022新年，台新銀行因應短期資金周轉需求進入高峰期，提供信用貸款手續費優惠，為期二周信貸優惠快閃，於指定期間內線上申請信用貸款，手續費為2022元，有利透過便捷、流暢的線上申辦管道，快速取得所需資金，短期資金彈性運用。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，新年前後向來是民眾消費採買旺季，除把握聖誕佳節的年末購物季犒賞自己，許多民眾為求在新的一年有新氣象，運用農曆春節前採買年貨、除舊布新甚至修繕房屋等。為讓民眾在資金的運用上更具彈性，迎接新的一年嶄新開始，台新銀行歲末年終推出信貸優惠快閃，期間限定2021年12月24日至2022年1月7日。

吳良民指出，民眾透過線上申請信用貸款快閃，手續費優惠降至2022元（原費用9000元），核貸後最快30分鐘撥款。且2021年12月31日前，透過線上申辦台新銀行信貸且成功撥款，還有機會能iPhone 13贈獎，有機會拿新手機輕鬆過好年。

另即日起至2022年3月2日止，民眾透過LINE Pay平台申請台新銀行信貸，完成申貸且撥款成功，有機會能獲得回饋LINE POINTS 500點。未來台新銀行將持續規劃推出其他多元貸款應用場景，以成為民眾資金需求的智慧好夥伴。