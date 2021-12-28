達梭系統與Atos共同宣布推出全球合作夥伴計畫，該計畫內容為在主權環境（sovereign environment）對國防和醫療產業等關鍵敏感產業（sensitive industries）提供3DEXPERIENCE SaaS平台。該高度安全的部署可以實現協作雲端體驗，同時提供對資料、流程和智慧財產權的完全控制。根據產業和當地法規，該平台可以在任何國家建立。眾多產業透過虛擬雙生經營業務，且需要專用的安全環境來為民眾、患者、消費者、學生及企業利益相關者提供值得信賴的體驗。

3DEXPERIENCE平台可在單個交互協作環境中為組織提供其業務活動和生態系統的完整即時視圖。客戶將從專用的主權環境中的雲端平台受益，該環境將由Atos管理並保護。其服務依賴於Atos oneCloud Sovereign Shield解決方案，其包含一整套方法、產品和雲端服務。為此，Atos作為全球排名第二的網路安全服務供應商，它運用其網路安全方面的專業知識和解決方案來滿足關鍵基礎設施的特定需求，其包含為確保維護和管理活動的安全而設立安全營運中心（SOC），並提供網路安全服務。

為確保保護資料隱私，該平台符合法國關鍵資訊基礎設施資安防護建議法（Critical Infrastructure Information Protection：CIIP）和歐洲網路與資訊系統安全指令（Network and Information System Security；NIS），特別是在安全事件檢測和執行資訊系統方面。此項服務滿足了國防管理部門、公共實體以及被稱為「關鍵服務營運商」和「至關重要運營商」實體的具體需求。

Atos和達梭系統將充分運用Atos的網路安全產品，以及Atos在高效能運算（HPC）和關鍵系統開發方面的專業知識，並與3DEXPERIENCE平台解決方案互相結合，進一步擴大其合作關係的機會。Atos臨時聯合執行長暨大數據和安全主管Pierre Barnabe表示：「我們很高興將Atos oneCloud Sovereign Shield導入SaaS應用軟體，並且作為全球關鍵產業提供3DEXPERIENCE平台的主權部署。 Atos和達梭系統之間的合作夥伴關係印證了我們共同的願景，亦為市場提供獨特的產品及解決方案，以提高客戶對其產生和交換資料的使用控制水準。」

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示，在各行各業，將虛擬雙生應用於產品創新以及製造和業務營運的情況越來越多，其提高了公司和管理部門對高度可信任平台的需求。為了運用雲端的力量，從IT基礎設施到業務體驗的整個環節都需要完整、一致的網路安全營運。Atos與達梭系統之間的聯盟，透過運用3DEXPERIENCE平台的協作能力，提供了最優質並奠基於體驗的安全與主權。它為可信任協作開闢了新的可能性，並讓該可信任協作在醫療和國防等領域變得更加重要。此外，該虛擬雙生網路體驗方法亦將應用於聯合解決方案。